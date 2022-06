VI Municipio: il pres. Franco “Rifiuta la presa in carico dei polifunzionali Villa Verde e Prato Fiorito”, denunciano Trombetti ed Argenti (Di martedì 21 giugno 2022) “Al peggio non c’è mai fine”, denunciano attraverso un comunicato, Yuri Trombetti (presidente della Commissione Patrimonio del Comune di Roma), e Marco Argenti (membro del PD). Come i due spiegano attraverso una nota stampa congiunta, “Dopo il tavolo tecnico istituito ai sensi della D.G.C. n.231/21, il presidente del Sesto Municipio, Nicola Franco, Rifiuta la presa in carico dei due polifunzionali di Prato Fiorito e Villa Verde, più volte richiesti con formule di indignazione personale, asserendo ad un immobilismo della precedente giunta e facendo oggi riferimento a quello di via Sulbiate in XV Municipio. Ebbene – ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) “Al peggio non c’è mai fine”,attraverso un comunicato, Yuriidente della Commissione Patrimonio del Comune di Roma), e Marco(membro del PD). Come i due spiegano attraverso una nota stampa congiunta, “Dopo il tavolo tecnico istituito ai sensi della D.G.C. n.231/21, ilidente del Sesto, Nicolalaa indei duedi, più volte richiesti con formule di indignazione personale, asserendo ad un immobilismo della precedente giunta e facendo oggi riferimento a quello di via Sulbiate in XV. Ebbene – ...

italiaserait : VI Municipio: il pres. Franco “Rifiuta la presa in carico dei polifunzionali Villa Verde e Prato Fiorito”, denuncia… - ValerioVezzari : Pres. @amedeociaccheri , gli 80 frassini messi a dimora a fine dicembre 2021 dall'VIII Municipio in via A. Severo,… -