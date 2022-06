Vezzali: “Lo sport è tra le industrie più colpite dalla pirateria” (Di martedì 21 giugno 2022) “Per contrastare il fenomeno della pirateria è necessario muoversi di concerto a livello istituzione e con gli operatori dell’industria audiovisiva. Ogni industria di questo comparto è sotto attacco e la pirateria crea danni economici diretti e indiretti”. Così Valentina Vezzali, sottosegretaria alla sport, è intervenuta durante gli Stati Generali della lotta alla pirateria in scena all’auditorium dell’Ara Pacis. “La pirateria causa un miliardo di perdite l’anno, ha un impatto di circa 400 milioni sul Pil, brucia oltre 6mila posti di lavoro e sottrae gettiti all’erario – spiega -. Le tutele normative, in particolare per quanto riguarda gli eventi live, soprattutto sportivi, non si sono rivelate sufficienti ad arginare il fenomeno: questo comporta danni agli operatori ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) “Per contrastare il fenomeno dellaè necessario muoversi di concerto a livello istituzione e con gli operatori dell’industria audiovisiva. Ogni industria di questo comparto è sotto attacco e lacrea danni economici diretti e indiretti”. Così Valentina, sottosegretaria alla, è intervenuta durante gli Stati Generali della lotta allain scena all’auditorium dell’Ara Pacis. “Lacausa un miliardo di perdite l’anno, ha un impatto di circa 400 milioni sul Pil, brucia oltre 6mila posti di lavoro e sottrae gettiti all’erario – spiega -. Le tutele normative, in particolare per quanto riguarda gli eventi live, soprattuttoivi, non si sono rivelate sufficienti ad arginare il fenomeno: questo comporta danni agli operatori ...

