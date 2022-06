Verona, dopo il mancato apparentamento riscoppia il caso dei compensi del sindaco uscente Sboarina (Di martedì 21 giugno 2022) Bloccate la sentenza del Tar, ci sono le elezioni. Il ballottaggio di Verona si arricchisce di un nuovo capitolo, che riguarda il sindaco uscente Federico Sboarina (sopravanzato al primo turno da Damiano Tommasi del centrosinistra), ma sullo sfondo c’è ancora l’ex sindaco Flavio Tosi, ora di Forza Italia. Durante la campagna elettorale Tosi aveva cercato di capire perché Sboarina dal 2017 al 2020 abbia ricevuto 97mila euro dalla società funivie del Baldo, una partecipata della Provincia. Che cosa ha fatto di così importante per meritare quelle parcelle? Quali sono i documenti che comprovano l’esistenza di un rapporto professionale tra il sindaco e la società, che per un periodo è stata presieduta da un ex assessore di Sboarina? Le domande si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Bloccate la sentenza del Tar, ci sono le elezioni. Il ballottaggio disi arricchisce di un nuovo capitolo, che riguarda ilFederico(sopravanzato al primo turno da Damiano Tommasi del centrosinistra), ma sullo sfondo c’è ancora l’exFlavio Tosi, ora di Forza Italia. Durante la campagna elettorale Tosi aveva cercato di capire perchédal 2017 al 2020 abbia ricevuto 97mila euro dalla società funivie del Baldo, una partecipata della Provincia. Che cosa ha fatto di così importante per meritare quelle parcelle? Quali sono i documenti che comprovano l’esistenza di un rapporto professionale tra ile la società, che per un periodo è stata presieduta da un ex assessore di? Le domande si sono ...

