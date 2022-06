Vanessa Incontrada pazzesca in Dolce e Gabbana | quanto costa il tubino

Pubblicità

CottarelliCPI : Tra le varie forme di stupidità c'è anche il body shaming. Il pubblico di Napoli canta 'sei bellissima' a Vanessa Incontrada. Mi associo. - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - milu20354311 : RT @boni15_boni: “Che paura. Che orrore le sue parole”. Dopo Kasia Smutniak, anche Vanessa Incontrada senza tanti giri di parole condanna… - MMilonr : RT @boni15_boni: “Che paura. Che orrore le sue parole”. Dopo Kasia Smutniak, anche Vanessa Incontrada senza tanti giri di parole condanna… - grizzoschettino : Vanessa Incontrada matrimonio dell'umanità #VanessaIncontrada -

Sky Tg24

Grande successo anche per l o show musicale di Gigi al quale hanno preso parte tanti altri artisti e ospiti come Amadeus, Fiorella Mannoia,e tanti altri.Sapete quanto pesaDopo la sua presenza al concerto di Gigi D'Alessio è uscita la verità: da non crederci E' stata ospite al concerto di Gigi D'Alessio e anche in quell'occasione non sono mancate ... Vanessa Incontrada posta una foto in palestra su Instagram come risposta agli haters Un giornalista autorevole e famoso, bello e amatissimo, prima dichiara con pacatezza la sua omosessualità, poi annuncia il suo matrimonio con il compagno. Poi si sposa con fotografi, video, servizi tv ...Napoli, il pubblico canta "Sei bellissima" a Vanessa Incontrada durante lo show di Gigi D'Alessio Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...