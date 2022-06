Valeria Marini ottiene la promozione | l’aspettava da anni | sarà lei la star del programma

Leggi su ck12

(Di martedì 21 giugno 2022) Dopo mille indiscrezioni e presunti rifiuti,torna supernel. Cosa farà la showgirl?(Twitter screenshot)Nelle ultime oreè di nuovo al centro di molte indiscrezioni. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo alla showgirl perché questa occasione era attesa daè una showgirl davvero amatissima. Sempre dalla parte delle donne e con il carattere solare, ha partecipato a vari reality negli ultimisia in Italia che in Spagna. La showgirl infatti si divide nel lavoro tra i due paesi, ma negli ultimi giorni è in Italia concentrata a presentare il suo nuovo brano Baci stellari. Dai reality ...