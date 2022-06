Usano l’hashtag di Lulù Selassiè per “promuovere” l’Isola: epica risposta della ex gieffina (Di martedì 21 giugno 2022) Lulù Selassiè è amatissima dal pubblico social anche per merito della sua ironia dissacrante. Senza peli sulla lingua, la princess, dopo il Grande Fratello Vip è molto attiva sui social, specie su Twitter dove interagisce con gli estimatori per merito del suo hashtag ufficiale. Usano l’hashtag di Lulù Selassiè per “promuovere” l’Isola: epica risposta Gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 giugno 2022)è amatissima dal pubblico social anche per meritosua ironia dissacrante. Senza peli sulla lingua, la princess, dopo il Grande Fratello Vip è molto attiva sui social, specie su Twitter dove interagisce con gli estimatori per merito del suo hashtag ufficiale.diper “Gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Usano l’hashtag di Lulù Selassiè per “promuovere” l’Isola: epica risposta della ex gieffina - kookiexsmile : @flowerfornam ti prego l'hashtag che usano 'our army got an award' .. disperazione - Jo3mer : @84Jerulina Infatti. Boh una jerulina gelosa che ne so ahahhaha ?? ha iniziato a postare la sua foto e a criticarla… - Imsherlocked99 : @martasullenubi Li sto cercando apposta per bloccarli in anticipo! Sono stufa di gente che cita i miei tweet: sarò… - YaelSed1 : @Sulcigliosenzaf No no n nce l'avevo con te infatti ho scritto nn dico a te ma a tutti quelli che ancora oggi rompono e usano l'hashtag -