United De Jong | contatti con il Barcellona | il prezzo degli spagnoli

(Di martedì 21 giugno 2022) Il Manchestercontinua a seguire Decontinui con ilper l’olandese, fissato ilIl Manchestercontinua a seguire Dee ci sonocon il. Nella giornata odierna c’è stata una nuova chiacchierata. I Red Devils hanno continuato a ribadire il proprio interesse, ma glisono fermi alla valutazione a 86 milioni per l’olandese. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Oltre a Eriksen, nel mirino del Manchester, c'è sempre anche il centrocampista del Barcellona Frenkie de: le operazioni, sottolinea il sito inglese, sono separate e indipendenti. - foto ...Secondo il Daily Mail, invece, il Manchesterproverà un nuovo assalto al centrocampista olandese Frenkie DE, presentando al Barcellona una nuova offerta da 75 milioni di euro, più bonus. ...Come riporta il Manchester Evening News, infatti, Richard Arnold, amministratore delegato del Manchester United, nel corso di un incontro con alcuni tifosi in un pub avrebbe rassicurato: 'Il club sta ...(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Nei giorni scorsi Richard Arnold, ad del Manchester United, è stato chiaro: "Il club sta facendo tutto il possibile per ingaggiare Frenkie De Jong. I soldi ...