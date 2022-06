Una vita anticipazioni: Genoveva trama contro Aurelio, si alleerà con Valeria? (Di martedì 21 giugno 2022) Pronti per la nuova puntata di Una vita che ci aspetta domani 22 giugno 2022? E pronti come sempre per le ultime news da Acacias 38? Le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani su Canale 5. Episodio 1419 domani, vedremo in onda su Canale 5 la prima parte. Come avrete visto, Dori è appena arrivata a casa di Felipe ma non sembra farsi turbare dagli atteggiamenti dell’avvocato. Genoveva invece ha tutte le intenzioni di scoprire che cosa sta nascondendo Aurelio e chi sono davvero Valeria e David. La giovane pianista invece, non può commettere passi falsi, sa bene che se succedesse, potrebbe perdere per sempre la possibilità di rivedere suo marito. Non ci resta che scoprire adesso che cosa accadrà nella prossima puntata. Ma prima, per chi si fosse perso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 giugno 2022) Pronti per la nuova puntata di Unache ci aspetta domani 22 giugno 2022? E pronti come sempre per le ultime news da Acacias 38? Le nostreci rivelano proprio ladella puntata in onda domani su Canale 5. Episodio 1419 domani, vedremo in onda su Canale 5 la prima parte. Come avrete visto, Dori è appena arrivata a casa di Felipe ma non sembra farsi turbare dagli atteggiamenti dell’avvocato.invece ha tutte le intenzioni di scoprire che cosa sta nascondendoe chi sono davveroe David. La giovane pianista invece, non può commettere passi falsi, sa bene che se succedesse, potrebbe perdere per sempre la possibilità di rivedere suo marito. Non ci resta che scoprire adesso che cosa accadrà nella prossima puntata. Ma prima, per chi si fosse perso ...

