Una Vita anticipazioni: condizioni di salute drammatiche, anche i medici sono preoccupatissimi (Di martedì 21 giugno 2022) Le anticipazioni di Una Vita ci svelano che Felipe Alvarez Hermoso finirà in condizioni gravi e perderà il controllo. Felipe Una Vita (Rtve screenshot)Felipe Alvarez Hermoso arriverà allo stremo delle forze e rifiuterà le medicine. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Una Vita, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Felipe Alvarez Hermoso è il grandissimo protagonista di Una Vita. Gli appassionati della soap spagnola lo hanno visto in mille vesti diverse e ricorderanno senz’altro i tempi felici quando era sposato con Celia. Dopo la morte della sua prima moglie, l’uomo si era unito con Genoveva Salmeron, ma la donna si è rivelata molto perfida. Tra i due è nata una guerra infinita, ... Leggi su direttanews (Di martedì 21 giugno 2022) Ledi Unaci svelano che Felipe Alvarez Hermoso finirà ingravi e perderà il controllo. Felipe Una(Rtve screenshot)Felipe Alvarez Hermoso arriverà allo stremo delle forze e rifiuterà lene. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Una, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Felipe Alvarez Hermoso è il grandissimo protagonista di Una. Gli appassionati della soap spagnola lo hanno visto in mille vesti diverse e ricorderanno senz’altro i tempi felici quando era sposato con Celia. Dopo la morte della sua prima moglie, l’uomo si era unito con Genoveva Salmeron, ma la donna si è rivelata molto perfida. Tra i due è nata una guerra infinita, ...

Pubblicità

meb : Il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, conferma 29 #suicidi in carcere da… - mengonimarco : MATERIA (TERRA) Vi ricordate la mega affissione a Milano? Prende vita in una nuova forma! Disponibile solo a… - SeaWatchItaly : Oggi ricorre il 19° anniversario della #giornatamondialedelrifugiato, celebrata nei modi più ipocriti dagli Stati E… - CarvalhoPepeFra : @beppesevergnini “Siamo in una spirale:l’????è tenuta in vita dalle nostre armi mentre invoca il suicidio assistito s… - LuisaPozzi2 : RT @FrancescaMigai2: L’amore è tutto nella vita, è un’energia, è un’onda inarrestabile che muove il mondo e non è proprio possibile pensare… -