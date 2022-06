Una Vita Anticipazioni 22 giugno 2022: il discorso di Ramon finisce su tutti i giornali! (Di martedì 21 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 22 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Ramon, approfittando del malore di Felipe, prende la parola in occasione della commemorazione e fa un discorso incendiario contro il governo. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 22su Canale 5. Le trame rivelano che, approfittando del malore di Felipe, prende la parola in occasione della commemorazione e fa unincendiario contro il governo.

Pubblicità

meb : Il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, conferma 29 #suicidi in carcere da… - mengonimarco : MATERIA (TERRA) Vi ricordate la mega affissione a Milano? Prende vita in una nuova forma! Disponibile solo a… - SeaWatchItaly : Oggi ricorre il 19° anniversario della #giornatamondialedelrifugiato, celebrata nei modi più ipocriti dagli Stati E… - redazionerumors : In una lunga intervista la cantante parla del suo rapporto con l'amore e la sessualità, tra spiritualità e luoghi c… - okwlor : RT @ElioLannutti: NATO abbaiava alle porte della Russia.”Abbiamo avuto occasione di evitare questa guerra.Non l’abbiamo considerata e ora s… -