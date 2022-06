“Una vergogna”: Simona Ventura su tutte le furie su Instagram (Di martedì 21 giugno 2022) Sono stati momenti di grande frustrazione per Simona Ventura e Giovanni Terzi, che hanno vissuto un brutto quarto d’ora in aeroporto. I due stavano tornando a casa dopo un weekend fuori porta a Capri, ma si sono scontrati con un piccolo contrattempo che ha mandato a monte i loro piani. E la conduttrice si è sfogata sui social, con un video di denuncia che ha dato voce a tutta la sua rabbia. Simona Ventura, il volo cancellato Basta poco per rovinare un bel fine settimana trascorso all’insegna del relax e del divertimento: Simona Ventura è rimasta bloccata presso l’aeroporto di Napoli assieme al suo compagno Giovanni Terzi, dopo aver scoperto che non avrebbero potuto imbarcarsi. Presa dallo sconforto, ha deciso di condividere la sua disavVentura su ... Leggi su dilei (Di martedì 21 giugno 2022) Sono stati momenti di grande frustrazione pere Giovanni Terzi, che hanno vissuto un brutto quarto d’ora in aeroporto. I due stavano tornando a casa dopo un weekend fuori porta a Capri, ma si sono scontrati con un piccolo contrattempo che ha mandato a monte i loro piani. E la conduttrice si è sfogata sui social, con un video di denuncia che ha dato voce a tutta la sua rabbia., il volo cancellato Basta poco per rovinare un bel fine settimana trascorso all’insegna del relax e del divertimento:è rimasta bloccata presso l’aeroporto di Napoli assieme al suo compagno Giovanni Terzi, dopo aver scoperto che non avrebbero potuto imbarcarsi. Presa dallo sconforto, ha deciso di condividere la sua disavsu ...

