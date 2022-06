Un film che fa evitare l'aeroporto per un bel po' (Di martedì 21 giugno 2022) Un survival movie ad alta quota che tiene col fiato sospeso. Horizon Line, stasera alle 21.20 su Italia 1, è uno di quei film alla Fearless – senza paura di Peter Weir che segue una narrazione classica: tutto sembra andare per il meglio quando accade un’imprevisto e allora i protagonisti di turno devono cercare di sopravvivere. In questo caso è una coppia che si trova in volo su un piccolo aereo che li sta per portare a un matrimonio. Qualcosa va storto e mette a repentaglio la loro vita. Si troveranno nelle stesse condizioni dei protagonisti di Open Water che, in mezzo all’oceano sono braccati dagli squali. Qui la coppia se la dovrà cavare tra le nuvole senza un pilota. I 20 film horror da vedere almeno una volta ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 giugno 2022) Un survival movie ad alta quota che tiene col fiato sospeso. Horizon Line, stasera alle 21.20 su Italia 1, è uno di queialla Fearless – senza paura di Peter Weir che segue una narrazione classica: tutto sembra andare per il meglio quando accade un’imprevisto e allora i protagonisti di turno devono cercare di sopravvivere. In questo caso è una coppia che si trova in volo su un piccolo aereo che li sta per portare a un matrimonio. Qualcosa va storto e mette a repentaglio la loro vita. Si troveranno nelle stesse condizioni dei protagonisti di Open Water che, in mezzo all’oceano sono braccati dagli squali. Qui la coppia se la dovrà cavare tra le nuvole senza un pilota. I 20horror da vedere almeno una volta ...

