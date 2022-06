Un ex campione per la panchina della Repubblica Democratica del Congo (Di martedì 21 giugno 2022) Claude Makélélé si propone come prossimo ct della Repubblica Democratica del Congo. L'ex Real Madrid ha parlato ai... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Claude Makélélé si propone come prossimo ctdel. L'ex Real Madrid ha parlato ai...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Il giocatore più forte su erba in questo momento si chiama Matteo Berrettini ?????? Dopo il successo di Stoccarda, Ma… - acmilan : Si sono chiuse ieri le #LBAFinals: complimenti a @OlimpiaMI1936, che dopo la vittoria in Coppa Italia si laurea Cam… - AurelioCapaldi : Ultimo giorno di lavoro per Claudio Icardi. Un fuoriclasse vero va in pensione. Generoso, elegante, poetico, pieno… - patrabel : RT @TgrRai: Ai mondiali di #nuoto a #Budapest2022, oro e record del mondo nei 100 dorso per #Ceccon, oro anche per #Pilato nei 100 rana e n… - paki74 : RT @acmilan: Si sono chiuse ieri le #LBAFinals: complimenti a @OlimpiaMI1936, che dopo la vittoria in Coppa Italia si laurea Campione d'Ita… -