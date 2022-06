Ultimi sondaggi Politici di SWG per la 7: Meloni sempre più Leader, crollo M5S (Di martedì 21 giugno 2022) Nuova settimana iniziata e nuovi sondaggi Politici elettorali di SWG mandati in onda dal tg di La 7 di Enrico Mentana. Anche questa volta i sondaggi sorridono a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni, che restano sempre più in testa nelle intenzioni di voto degli italiani. La notizia di questa settimana è però il crollo del Movimento 5 stelle, che rischia di scendere sotto la soglia della doppia cifra percentuale delle preferenze. Leggeri movimenti anche per PD e Lega, ecco tutti i dati. Ultimi sondaggi Politici elettorali SWG per La 7: Bene Fratelli d’Italia, crollo M5S Come nel sondaggio elettorale della settimana scorsa, proposto dal tg di La 7 di Enrico Mentana, anche questa volta Fratelli ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 21 giugno 2022) Nuova settimana iniziata e nuovielettorali di SWG mandati in onda dal tg di La 7 di Enrico Mentana. Anche questa volta isorridono a Fratelli d’Italia e a Giorgia, che restanopiù in testa nelle intenzioni di voto degli italiani. La notizia di questa settimana è però ildel Movimento 5 stelle, che rischia di scendere sotto la soglia della doppia cifra percentuale delle preferenze. Leggeri movimenti anche per PD e Lega, ecco tutti i dati.elettorali SWG per La 7: Bene Fratelli d’Italia,M5S Come nelo elettorale della settimana scorsa, proposto dal tg di La 7 di Enrico Mentana, anche questa volta Fratelli ...

Pubblicità

La7tv : #tgla7 Ultimi sondaggi: Fratelli d'Italia primo partito, crollo M5s al 12,5% - lc71488535 : RT @fanpage: Al via il totonomi per gli autori che possono uscire come traccia alla prima prova scritta d’italiano alla #Maturità2022: da V… - fanpage : Al via il totonomi per gli autori che possono uscire come traccia alla prima prova scritta d’italiano alla… - Frankf1842 : RT @fanpage: Al via il totonomi per gli autori che possono uscire come traccia alla prima prova scritta d’italiano alla Maturità 2022: da V… - fanpage : Al via il totonomi per gli autori che possono uscire come traccia alla prima prova scritta d’italiano alla Maturità… -