Ultime Notizie – Scissione 5 Stelle | cosa ha detto Di Maio

Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle. "Una scelta sofferta" ha sottolineato il ministro degli Esteri nella conferenza stampa organizzata per annunciare l'addio. "Una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare", ha detto concretizzando così la rottura tra lui e M5S che non ha mancato di ringraziare: "In questi anni mi ha dato tanto, ma anch'io credo di aver dato il massimo". "Da domani il Movimento non è più la prima forza politica in Parlamento", ha quindi rimarcato. "Da oggi inizia un nuovo percorso per fare progredire l'Italia da Nord a Sud abbiamo bisogno di aggregare i migliori talenti e le migliori capacità, perché uno non vale l'altro", ha sottolineato. "Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale – ha messo in chiaro – ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori locali. Dovrà ...

