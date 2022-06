Ultime Notizie – Russia | “C’è più grano nel mondo | se cala è per sanzioni illegittime”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 giugno 2022) ”Ci sarà piùnel”, i suoi livelli di produzione e di commercio sono in aumento rispetto agli anni scorsi. Ma se si dovesse registrare una penuria, questa sarebbe causata dalle ”occidentali” e dalle politiche dei ”regimi dell’Occidente”. Ne è convinta la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che, citando una serie di statistiche, parla di un aumento dela disposizione. ”I rappresentanti dell’Occidente stanno utilizzando ogni piattaforma, comprese le Nazioni Unite, per accusare ladi ridurre la quantità didisponibile sul mercato”, ha detto Zakharova, sostenendo che ”c’è piùrispetto agli anni precedenti e anche il commercio è in crescita”. A causare l’aumento dei prezzi, secondo la portavoce, sono ...