Ultime Notizie – Muratov vende medaglia Nobel | 103 | 5 milioni di dollari a profughi Ucraina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 giugno 2022) E’ stata battuta all’asta per 103,5di, poco meno di centodi euro, ladel premioper la pace russo, Dmitry. Tutto il ricavato andrà all’Unicef per il suo sostegno alla crisi dei rifugiati ucraini dopo l’invasione russa del 24 febbraio scorso. “Il signor, con il pieno sostegno del suo staff alla Novaya Gazeta, ci ha permesso di mettere all’asta la suanon per collezione ma per un evento che spera avrà un impatto positivo sulla vita didiucraini”, ha commentato la casa d’aste di New York Heritage Auctions.ha ottenuto ilper la pace lo scorso anno insieme alla giornalista filippina Maria ...