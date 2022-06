Ultime Notizie – M5S: “Restiamo nel governo, voci malevole su di noi” (Di martedì 21 giugno 2022) I 5 Stelle in una nota: “Oggi abbiamo lavorato sino all’ultimo minuto, nell’interesse di tutti i cittadini, per ottenere nella risoluzione votata dal Parlamento” “Il M5S smentisce categoricamente le indiscrezioni circa una sua uscita dal governo“. Così in una nota ufficiale il M5S. “Oggi il M5S ha lavorato sino all’ultimo minuto, nell’interesse di tutti i cittadini, per ottenere nella risoluzione votata dal Parlamento un chiaro riferimento alla necessità di perseguire un’escalation diplomatica, non militare e un più ampio coinvolgimento del Parlamento in ordine agli indirizzi che verranno decisi nei più rilevanti summit internazionali sul conflitto ucraino. Il costante impegno che abbiamo dedicato a elaborare la risoluzione è la smentita più forte alle voci di una nostra uscita dal governo, che in queste ore sta malevolmente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) I 5 Stelle in una nota: “Oggi abbiamo lavorato sino all’ultimo minuto, nell’interesse di tutti i cittadini, per ottenere nella risoluzione votata dal Parlamento” “Il M5S smentisce categoricamente le indiscrezioni circa una sua uscita dal“. Così in una nota ufficiale il M5S. “Oggi il M5S ha lavorato sino all’ultimo minuto, nell’interesse di tutti i cittadini, per ottenere nella risoluzione votata dal Parlamento un chiaro riferimento alla necessità di perseguire un’escalation diplomatica, non militare e un più ampio coinvolgimento del Parlamento in ordine agli indirizzi che verranno decisi nei più rilevanti summit internazionali sul conflitto ucraino. Il costante impegno che abbiamo dedicato a elaborare la risoluzione è la smentita più forte alledi una nostra uscita dal, che in queste ore sta malevolmente ...

