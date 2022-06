Ultime Notizie – Incidenti sul lavoro | tre operai morti in una sola giornata

(Di martedì 21 giugno 2022) Ancorasuloggi in Italia. Sono almeno tre gli infortuni mortali che hanno coinvolto altrettanti. A Legnago (Verona), un 52enne stava manovrando un muletto quando è stato travolto e schiacciato da una matassa di ferro che stava scaricando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per l’o i soccorsi sono stati inutili perché è deceduto sul colpo. Uno di 58 anni è stato investito e ucciso da un treno mentre eseguiva dei lavori a Città della Pieve sulla linea regionale lenta. Il treno che lo ha travolto andava in direzione di Roma. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, il 118 e la polizia. A Lecce un uomo di 72 anni è morto in un incidente sulin un piccolo cantiere all’interno di una abitazione in via Parini. Inutili ...

