Ultime Notizie – Il parroco di Di Maio | “Ci hanno rubato un sogno | affetto per Luigi ma scissione delude”

"Ci hanno rubato un sogno. Assicuro il mio affetto a Luigi, che immagino stia soffrendo, ma non condivido più nulla. Che delusione". Don Peppino Gambardella è stato il confessore di Luigi Di Maio che si avvia a dare l'addio ai Cinque Stelle. Il sacerdote gli ha inviato un messaggio anche ieri. Si è calato nei suoi panni, anche se non condivide più le sue azioni. "Immagino la sua sofferenza – dice all'Adnkronos il sacerdote di Pomigliano, paese natale del ministro degli Esteri -. Mi ha risposto con un grazie ma non c'è più un grande rapporto". Don Gambardella è stato un grillino della prima ora. "Nella vita ci sono anche momenti di grande delusione – osserva – . Io devo guardare indietro e dire che mi sono sbagliato. Mi è stato rubato un ...

