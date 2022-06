Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie e news di oggi (Di martedì 21 giugno 2022) “Le operazioni militari russe a Severodonetsk continuano con un’elevata intensità di artiglieria e bombardamenti aerei”. Lo ha detto Roman Vlasenko, capo dell’amministrazione militare del distretto di Severodonetsk, aggiungendo che “la zona industriale e gli edifici residenziali vicini vengono bombardati, mentre proseguono i combattimenti in città”. “Ci sono informazioni – ha detto Vlasenko nel corso della maratona informativa quotidiana sulla tv nazionale – secondo cui praticamente tutte le riserve russe nei territori temporaneamente occupati sono impiegate in prima linea. Siamo nel pieno della battaglia per il Donbass“. Intanto le autorità dell’autoproclamata repubblica di Lugansk hanno assicurato che più di 20 civili hanno lasciato l’impianto chimico di Azot. Secondo il rappresentante dell’autoproclamata repubblica di Lugansk a Mosca, Rodion Miroshnik, gli sfollati sono stati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) “Le operazioni militari russe a Severodonetsk continuano con un’elevata intensità di artiglieria e bombardamenti aerei”. Lo ha detto Roman Vlasenko, capo dell’amministrazione militare del distretto di Severodonetsk, aggiungendo che “la zona industriale e gli edifici residenziali vicini vengono bombardati, mentre proseguono i combattimenti in città”. “Ci sono informazioni – ha detto Vlasenko nel corso della maratona informativa quotidiana sulla tv nazionale – secondo cui praticamente tutte le riserve russe nei territori temporaneamente occupati sono impiegate in prima linea. Siamo nel pieno della battaglia per il Donbass“. Intanto le autorità dell’autoproclamata repubblica di Lugansk hanno assicurato che più di 20 civili hanno lasciato l’impianto chimico di Azot. Secondo il rappresentante dell’autoproclamata repubblica di Lugansk a Mosca, Rodion Miroshnik, gli sfollati sono stati ...

