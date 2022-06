Ultime Notizie – Donbass | Zelensky | “Russia nervosa per risposta truppe Kiev”

(Di martedì 21 giugno 2022) Volodymyrha assicurato che la“è molto” per l’attività dell’esercito ucraino nele lo ha ringraziato per il suo lavoro. “Come avevo previsto – ha detto il presidente ucraino – laè moltoper la nostra attività. Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Sono grato all’esercito e all’intelligence”.ha spiegato che lerusse hanno condotto “azioni offensive brutali” nele ha detto che lapotrebbe bombardare altre città, come Kharkiv e Odessa. “Questo è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia – ha dichiarato -. Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. Questa regione è la più difficile, qui ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 16.571 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - fisco24_info : Ucraina, ultime notizie. Draghi cerca l'intesa sull’invio di armi. Oggi nuovo vertice: La crisi Ucraina tiene sotto… - 7marj : RT @serebellardinel: Così funziona l'#Italia finchè ci starà bene!!!!Roma, ruba mezzo milione alla Regione Lazio e vola a Dubai: condannat… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 21º giugno - Mattino Segui l'attualità dall'Europa e… -

Oltre al Marsiglia, nelleore è tornato a farsi vivo il Milan. Se davvero Sanches dovesse finire al Psg e ritrovare il d.s. Campos con cui ha già lavorato, Jordan rappresenta per Pioli l'...Kiev sta riprendendo vita anche se nelle24 ore, abbiamo avuto due allarmi aerei'.Qui non parliamo di campioni a fine corsa. Come Shevchenko e Kakà, per dire del Milan, o degli juventini Cannavaro e Buffon, tutta gente andata all'estero e poi tornata nella squadra dove aveva vinto ...Perciò al di là di cifre vere o presunte messe a disposizione e durata della fiducia all'area tecnica, o il Milan riguadagna la preziosa unità tra le varie divisioni del club mostrata nelle ultime due ...