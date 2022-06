Ultime Notizie – Covid, su contagi e ricoveri in Italia. Omicron 5 è come influenza? (Di martedì 21 giugno 2022) Sono in aumento i contagi Covid e i ricoveri in Italia dove la sottovariante BA.2 di Omicron è predominante e cresce l’onda di Omicron 5 che è al 23,15%, più contagiosa ma con sintomi che la avvicinano a un’influenza, rilevano alcuni esperti. Nel nostro Paese crescono sia l’incidenza dei casi di coronavirus sia l’indice di trasmissibilità Rt, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia Iss e ministero della Salute. Ieri in Italia sono stati 16.571 i nuovi contagi (30.526 il giorno precedente) e 59 i morti (18 domenica). In aumento i ricoverati con sintomi (+187 per un totale di 4.585) e le terapie intensive (+10 per un totale di 209). Secondo Massimo Andreoni, primario di infettivologia al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Sono in aumento ie iindove la sottovariante BA.2 diè predominante e cresce l’onda di5 che è al 23,15%, piùosa ma con sintomi che la avvicinano a un’, rilevano alcuni esperti. Nel nostro Paese crescono sia l’incidenza dei casi di coronavirus sia l’indice di trasmissibilità Rt, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia Iss e ministero della Salute. Ieri insono stati 16.571 i nuovi(30.526 il giorno precedente) e 59 i morti (18 domenica). In aumento i ricoverati con sintomi (+187 per un totale di 4.585) e le terapie intensive (+10 per un totale di 209). Secondo Massimo Andreoni, primario di infettivologia al ...

