Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 3 182 contagi | bollettino 21 giugno

Sono 3.182 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione anticipato su Telegram dal presidente della Regione, Eugenio Giani. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 15.844 test di cui 1.625 tamponi molecolari e 14.219 test rapidi, il tasso dei nuovi positivi è 24,06% (79,2% sulle prime diagnosi).

