Ultime Notizie – Covid | Galli | “Non si può far finire pandemia per decreto”

(Di martedì 21 giugno 2022) “In tutto il mondo c’è una corsa a far cessare la” di“per. Latermina per naturale acquisizione di una immunità da parte della popolazione”. Così Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite del Gr1 su Radio1. Se non siamo ancora a questo punto, cosa bisogna fare? “Avremo sempre comunque qualcuno che quando si infetta andrà male. Pochi o tanti che siano, chiaramente questo giustifica il tentativo di evitare il più possibile nuove infezioni. Piaccia o non piaccia questa non è una storia finita”, rimarca. “L’andamento attuale induce qualcosa in più di un sospetto su una nuova, si spera modesta, ondata rappresentata dall’arrivo e dall’espansione di una ulteriore variante Omicron 5. Quanto siano ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #Ucraina, il governo di #Kiev critico verso colosso italiano #Danieli: «Sostenere il complesso militare russo è c… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Renato Sanches Juve, nuova idea a centrocampo? Lanciata la sfida al Milan - junews24com : Del Piero: «Amo la maglia della Juve. I tifosi mi rivogliono? Fa piacere» - junews24com : Di Maria Juve, nuovi contatti con l’agente del Fideo: spunta una promessa -

Hanno lavorato tutta la notte per ricostruire leore di vita dell'allevatore e per individuare i presunti autori. Già ieri notte due persone erano state portate in caserma per essere sentite. ...Martina Patti , nonostante il tentativo di 'lasciar credere di avere agito senza una piena consapevolezza', è una donna 'lucida e calcolatrice' e se non arrestata 'potrebbe darsi alla fuga' E la ...Proprio il 21 giugno, allora, ricorre una data speciale per lo storico impianto catalano, che nel primo giorno d’estate del 1997 vide la disputa dell’ultima partita prima di venire demolito nel ...Queste ultime pagine le scrive Piccioni quando oramai Gadda non c'è più, in occasione del centenario della sua nascita, ed era scomparso già esattamente da un ventennio ma non ancora tumulato nel ...