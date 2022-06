Ultime Notizie – Blocco Kaliningrad | la reazione di Mosca

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 giugno 2022) Il ministero degli Esteri russo convocherà oggi il rappresentante dell’Unione Europea a, Markus Ederer, per protestare per il bando deciso da Vilnius al transito delle merci sottoposte a sanzioni europee verso. “Per quanto ne so, domani Ederer sarà convocato al ministero degli Esteri”, ha detto alla tv russa il governatore di, Anton Alikhanov. La regione russa diè una enclave inclusa entro il Mar Baltico, la Lituania e la Polonia, proiezione diin Europa e base della Flotta del Mar Baltico, oltre che, dal 2018, dei missili Iskanaer, duali (possono essere armati sia con testate convenzionali che nucleari) con gittata di 500 chilometri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione