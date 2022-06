Ultime Notizie – Assegno unico Inps, arretrati marzo: la scadenza (Di martedì 21 giugno 2022) Assegno unico figli 2022, chi non ha ancora presentato la domanda ha tempo fino al 30 giugno per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo. Lo comunica l’Inps in una nota. Dopo il 30 giugno l’Assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda senza più diritto agli assegni arretrati. Presentando domanda a luglio, quindi, l’Assegno che spetterà dal mese di luglio sarà pagato ad agosto. Sul sito web dell’Istituto è disponibile, inoltre, un simulatore che, senza necessità di autenticazione da parte dell’utente, permette di calcolare l’importo spettante a partire da marzo 2022. Inps ricorda nella nota che tale importo è liquidato in ragione della condizione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022)figli 2022, chi non ha ancora presentato la domanda ha tempo fino al 30 giugno per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da. Lo comunica l’in una nota. Dopo il 30 giugno l’decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda senza più diritto agli assegni. Presentando domanda a luglio, quindi, l’che spetterà dal mese di luglio sarà pagato ad agosto. Sul sito web dell’Istituto è disponibile, inoltre, un simulatore che, senza necessità di autenticazione da parte dell’utente, permette di calcolare l’importo spettante a partire da2022.ricorda nella nota che tale importo è liquidato in ragione della condizione ...

