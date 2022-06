Ultima ora: incidente per Blanco! Fan spaventati, tour a rischio (VIDEO) (Di martedì 21 giugno 2022) incidente pochissime ore fa per l’amatissimo cantante e rapper Blanco, che ha testimoniato il danno direttamente dall’ospedale Una notizia di pochissimi minuti fa ha mandato nel panico il mondo della musica e dello spettacolo italiano. Un incidente inaspettato è da poco capitato ad uno dei personaggi più amati dei palchi nostrani. Si tratta del rapper L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 giugno 2022)pochissime ore fa per l’amatissimo cantante e rapper Blanco, che ha testimoniato il danno direttamente dall’ospedale Una notizia di pochissimi minuti fa ha mandato nel panico il mondo della musica e dello spettacolo italiano. Uninaspettato è da poco capitato ad uno dei personaggi più amati dei palchi nostrani. Si tratta del rapper L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora?? Ecco il discorso integrale di #Putin, da leggere molto attentamente per capire?? - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Rottura nel #M5S, la mossa di #DiMaio: avviata la raccolta firme?? - mengonimarco : Erano passati 910 giorni dall’ultima volta su un mio palco… ora ne mancano solo 3 per San Siro, non vedo l’ora!… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Måneskin, boom di fatturato (e 3,5 milioni sul conto corrente) nella cassaforte della band #economia… - xlostinlouisx : Io non ci posso pensare che questa di Roswell New Mexico sia davvero l'ultima stagione, che poi ad ora mi sta piace… -