Ultima chiamata per arretrati assegno unico, cosa succede da luglio (Di martedì 21 giugno 2022) C'è ancora la possibilità di assicurarsi gli arretrati dell'assegno unico, ma solo per poco. Con il termine del mese di giugno, scade l'occasione di non perdere nulla del contributo concesso ai genitori di uno o più figli, da inizio anno 2022. Per questo motivo vale la pena conoscere i termini ultimi per presentare la propria domanda all'INPS, così come comunicati dallo stesso ente previdenziale. Solo entro l'imminente 30 giugno e non oltre si potranno ancora ottenere gli arretrati dell'assegno unico. Dunque ancora per una manciata di giorni sarà possibile presentare la domanda con la certezza di ottenere poi, in un secondo momento, quanto spettante per ogni figlio. In particolare, le mensilità passate saranno recuperabili dal mese di marzo e dunque le quote da incassare non ...

