UFFICIALE – Roma, Fuzato vola per Ibiza (Di martedì 21 giugno 2022) Era nell’aria, ora è anche una notizia UFFICIALE: Daniel Fuzato lascia la Roma e firma con l’Ibiza. Il club spagnolo con Marco Borriello come direttore sportivo, tra l’altro ex giallorosso, ha lasciato a titolo definitivo. Roma, Fuzato: all’Ibiza dopo 4 anni in giallorosso Il portiere brasiliano era arrivato dal Palmeiras nel 2018, senza recitare mai un ruolo da protagonista. Da Olsen a Pau Lopez, fino ad arrivare a Rui Patricio, Fuzato ha vestito la maglia del portiere solamente in 8 occasioni. Nel mezzo, prestito al Gil Vicente, in Portogallo. Per lui, però, una partita da ricordare: il 15 maggio 2021, infatti, ha difeso la porta in occasione del derby capitolino vinto per 2-0 (reti di Mkhitarhyan e Pedro, ora accasatosi alla Lazio). Sulla panchina ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 giugno 2022) Era nell’aria, ora è anche una notizia: Daniellascia lae firma con l’. Il club spagnolo con Marco Borriello come direttore sportivo, tra l’altro ex giallorosso, ha lasciato a titolo definitivo.: all’dopo 4 anni in giallorosso Il portiere brasiliano era arrivato dal Palmeiras nel 2018, senza recitare mai un ruolo da protagonista. Da Olsen a Pau Lopez, fino ad arrivare a Rui Patricio,ha vestito la maglia del portiere solamente in 8 occasioni. Nel mezzo, prestito al Gil Vicente, in Portogallo. Per lui, però, una partita da ricordare: il 15 maggio 2021, infatti, ha difeso la porta in occasione del derby capitolino vinto per 2-0 (reti di Mkhitarhyan e Pedro, ora accasatosi alla Lazio). Sulla panchina ...

