Ufficiale il prezzo Xiaomi Mi Band 7 in Italia, acquistabile dal 22 giugno (Di martedì 21 giugno 2022) Era chiaro che la Xiaomi Mi Band 7 sarebbe arrivare in Europa, ma non sapevamo ancora a quale prezzo. L’informazione è puntualmente arrivata: il braccialetto intelligente di nuova generazione farà il proprio debutto nel nostro mercato domani 22 giugno, con possibilità di acquisto sul sito Ufficiale di Xiaomi, Amazon e presso lo Xiaomi Store Italia. La Xiaomi Mi Band 7, adesso possiamo dirlo con certezza, ha un prezzo di 59,99 euro, anche se gli utenti che decideranno di comprarla nelle prime 48 ore su mi.com e su Amazon potranno approfittare di una promozione che prevede uno sconto di 10 euro, portando il costo a 49,99 euro. La Xiaomi Mi Band 7, lo ricordiamo, ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Era chiaro che laMi7 sarebbe arrivare in Europa, ma non sapevamo ancora a quale. L’informazione è puntualmente arrivata: il braccialetto intelligente di nuova generazione farà il proprio debutto nel nostro mercato domani 22, con possibilità di acquisto sul sitodi, Amazon e presso loStore. LaMi7, adesso possiamo dirlo con certezza, ha undi 59,99 euro, anche se gli utenti che decideranno di comprarla nelle prime 48 ore su mi.com e su Amazon potranno approfittare di una promozione che prevede uno sconto di 10 euro, portando il costo a 49,99 euro. LaMi7, lo ricordiamo, ha ...

