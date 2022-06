Pubblicità

sportli26181512 : Ufficiale, #Galles: Giggs si dimette. Page è il nuovo Ct: L'ex campione del Manchester United ha lasciato la guida… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: ??UFFICIALE?? Giggs si dimette da ct del Galles: al suo posto rimane in panchina Robert Page, nominato selezionatore ad inte… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Giggs, addio al Galles: ecco le dimissioni - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Giggs, addio al Galles: ecco le dimissioni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Giggs, addio al Galles: ecco le dimissioni -

Corriere dello Sport

CARDIFF () - Ryan Giggs non sarà più il Ct del. L'ex stella del Manchester United ha infatti rassegnato le dimissioni con effetto immediato a causa della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto in prima persona. Già nel 2020 si era ...... alla presenza di Barbara Segino, ambasciatricedel progetti e amministratrice del gruppo ... Bieganow (Polonia), Funasdalen (Svezia), Arbroath (Scozia) e Plasglasgwm (). Ufficiale, Galles: Giggs si dimette. Page è il nuovo Ct L'ex stella del Manchester United dice addio alla panchina della nazionale a causa delle vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto. Ecco la nota della Federcalcio ...L'ex campione del Manchester United ha lasciato la guida della nazionale con effetto immediato per via del coinvolgimento in una vicenda giudiziaria: "È stato un onore e un privilegio" ...