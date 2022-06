(Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "In Mediobanca siamo convinti che unanell'Ue possa essere la risposta per superare le sfide che, magari in misura diversa, tutti i Paesi europei dovranno affrontare e superare. Potrebbe essere necessario uneuropeo più, come indicato dal presidente Draghi al Parlamento europeo". Lo ha detto Alberto, amministratore delegato di Mediobanca, nel suo discorso di apertura dell'ottava edizione della Italian Ceo Conference organizzata dall'istituto di piazzetta Cuccia. "Ulteriori passi verso unapotrebbero essere una politica energetica comune, una difesa condivisa che, cosa ancora più importante, richiederebbe una politica estera comune e, soprattutto, un bilancio ...

Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

Finché la BCE non segnalerà in maniera ufficiale che 'farà tutto ciò che' per contenere gli ... Il governatore della Bundesbank, Joachim, ha spiegato qualche settimana fa che non sarebbe ..., come tutti i governatori di banche centrali dell'area euro siede nel Consiglio direttivo ...ancora un passaggio presso i ministri delle Finanze, ma la misura con ogni probabilità sarà ... Ue: Nagel, 'serve maggiore integrazione e federalismo più pragmatico' Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, nel suo discorso di apertura dell'ottava edizione della Italian Ceo Conference organizzata dall'istituto di piazzetta Cuccia.Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, nel suo discorso di apertura dell'ottava edizione della Italian Ceo Conference organizzata dall'istituto di piazzetta Cuccia. Il Paese ...