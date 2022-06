(Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "Certamente bisognaun'altradelsovrano in Europa. Tuttavia, su questo fronte, dopo anni di discussioni, non sono stati compiuti progressi degni di nota nel completamento delle misure in materia di unione bancaria e nell'introduzione del fondo comune europeo di garanzia dei depositi, lo European Deposit Insurance Scheme, dove il disaccordo sulle esposizioni sovrane nei bilanci delle banche sembra un ostacolo insormontabile". Lo ha detto Alberto, amministratore delegato di Mediobanca, nel suo discorso di apertura dell'ottava edizione della Italian Ceo Conference organizzata dall'istituto di piazzetta Cuccia. Per il momento, quindi, "l'didella moneta comune èuna volta ...

Pubblicità

TV7Benevento : Ue: Nagel, 'evitare nuova crisi debito, Bce ancora ultima linea difesa' - -

Il Sannio Quotidiano

"I tassi dell'inflazione nell'area euro non cadranno da soli", ha detto di recente Joachim, ... perdanni peggiori sul lungo termine. Sul Financial Times il giornalista economico Chris ...... che alcuni investitori e analisti ritengono necessario perche le condizioni finanziarie ... ha dichiarato il presidente della Bundesbank tedesca Joachimin una nota. "La politica ... Ue: Nagel, 'evitare nuova crisi debito, Bce ancora ultima linea difesa' Milano, 21 giu. (Adnkronos) – “Certamente bisogna evitare un’altra crisi del debito sovrano in Europa. Tuttavia, su questo fronte, dopo anni di discussioni, non sono stati compiuti progressi degni di ...Possibile avvicendamento in vista nell'SMI, l'indice della borsa svizzera che comprende i 20 titoli principali per capitalizzazione e per liquidità di mercato. L'azione di Société Générale de Surveill ...