Ue | Di Maio ricorda Sassoli | ' suo esempio sia da guida per tutti'

N36volpe1973 : Caro luigi di Maio la verità dei fatti e questa qui ormai eri in scadenza insieme ai tuoi sessanta Amicheti e avete… - ElPlan_25 : @catirafaella Nessuno ricorda quel clown di Di maio che era contro l'euro contro l'Europa e la NATO??? - nanaosaki_86 : RT @the_highsparrow: Il nuovo gruppo Di Maio avrà più eletti che elettori. Chi vi ricorda? - MicheleTeso7 : Di maio che si fa il movimento quando grillo gli ricorda dei 2 mandati :) - martamacbeal : RT @the_highsparrow: Il nuovo gruppo Di Maio avrà più eletti che elettori. Chi vi ricorda? -

... così il Movimento è morto Il senatoreche 'paghiamo a Putin il gas in rubli' mentre i grillini 'facevano la voce grossa sui giornali perché c'erano conti da regolare'. Conte, Die Fico ...Sulle sanzioni, invece,: ' Le misure funzionano, l'Fmi prevede che inciderà per 8,5 punti ... Già dall'anno prossimo potremmo ridurre la dipendenza del gas russo', ha concluso 21:53 Di: l'...Così Luigi Di Maio in conferenza stampa. Parole che hanno provocato un applauso convinto in platea dai parlamentari che hanno seguito il ministro degli Esteri nella nuova avventura.... Movimento.Di Maio ha ricordato di essere stato oggetto di una vera e propria "escalation contro una singola persona, attacchi personali quotidiani che hanno minato la compattezza del governo".