Ucraina: Zelensky, 'Russia molto nervosa per attività nostro esercito nel Donbass' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha assicurato che la Russia "è molto nervosa" per l'attività dell'esercito ucraino nel Donbass e lo ha ringraziato per il suo lavoro. "Come avevo previsto - ha detto il presidente ucraino - la Russia è molto nervosa per la nostra attività. Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Sono grato all'esercito e all'intelligence". Zelensky ha spiegato che le truppe russe hanno condotto "azioni offensive brutali" nel Donbass e ha detto che la Russia potrebbe bombardare altre città, come Kharkiv e Odessa. "Questo è un male che può essere fermato solo sul campo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Volodymyrha assicurato che la"è" per l'dell'ucraino nele lo ha ringraziato per il suo lavoro. "Come avevo previsto - ha detto il presidente ucraino - laper la nostra. Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Sono grato all'e all'intelligence".ha spiegato che le truppe russe hanno condotto "azioni offensive brutali" nele ha detto che lapotrebbe bombardare altre città, come Kharkiv e Odessa. "Questo è un male che può essere fermato solo sul campo di ...

