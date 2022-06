(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Senza l'invio di armi non si arriverebbe alla pace ma alla capitolazione dell'e alla vittoria della prevaricazione. Tutta questa discussione è semplicemente nociva. La questione non è nell'invio delle armi, anche perché l'Italia ne manda meno della Lettonia. Il problema è che tutti i tentativi di mediazione sono falliti perchénon ha intenzione di fermarsi. L'unico modo per portarlo a unè aiutare laed impedire che altri Paesi diventino vittime del suo folle disegno imperialista". Lo ha affermato Julia, capogruppo delle Autonomie, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Dovremmo tutti capire -ha aggiunto- che la posta in gioco non ...

Ucraina: Unterberger, 'Putin a tavolo negoziale solo aiutando resistenza' Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Senza l'invio di armi non si arriverebbe alla pace ma alla capitolazione dell'Ucraina e alla vittoria della prevaricazione. Tutta questa discussione è semplicemente nociva ...