Ucraina, un contentino per mettere a tacere il M5S. FdI: sulla guerra l’Italia si gioca la sua credibilità (Di martedì 21 giugno 2022) E’ arrivato il giorno dell’atteso dibattito parlamentare sulla guerra in Ucraina. Il premier Mario Draghi ha sottolineato che il governo va avanti per la sua strada: aiuti in armi all’Ucraina e sanzioni contro la Russia. Il M5S in aula, durante il dibattito seguito alle comunicazioni del premier, ha invocato una politica mirata alla pace. La risoluzione della maggioranza, su cui si è trovato un faticoso compromesso, tiene conto alla fine delle attese dei 5Stelle per evitare pericolose lacerazioni. Si tratta di un testo che impegna il governo in 10 punti. Tra questi anche il nodo del coinvolgimento del Parlamento, richiesta avanzata dai pentastellati, che ha tenuto banco nel confronto nelle ultime 24 ore. A nome di FdI è intervenuto in aula Giovanbattista Fazzolari il quale ha detto che la Russia minaccia di faro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) E’ arrivato il giorno dell’atteso dibattito parlamentarein. Il premier Mario Draghi ha sottolineato che il governo va avanti per la sua strada: aiuti in armi all’e sanzioni contro la Russia. Il M5S in aula, durante il dibattito seguito alle comunicazioni del premier, ha invocato una politica mirata alla pace. La risoluzione della maggioranza, su cui si è trovato un faticoso compromesso, tiene conto alla fine delle attese dei 5Stelle per evitare pericolose lacerazioni. Si tratta di un testo che impegna il governo in 10 punti. Tra questi anche il nodo del coinvolgimento del Parlamento, richiesta avanzata dai pentastellati, che ha tenuto banco nel confronto nelle ultime 24 ore. A nome di FdI è intervenuto in aula Giovanbattista Fazzolari il quale ha detto che la Russia minaccia di faro ...

Pubblicità

AlephLesath : Fatemi capire perché non ho seguito le ultime notizie. Non è che ci hanno dato un contentino estromettendo Di Maio,… - guiodic : @nkdogana Sarà ricordata nei libri come la prima guerra dell'Ue. La prima guerra persa. L'unico 'contentino' sarà p… - rolandoroccando : RT @valy_s: @AdrianaSpappa @alesansoni Assolutamente sì. E per svariati motivi, l’ #Ucraina NON dovrebbe MAI entrare nella UE (comunque è s… - valy_s : @AdrianaSpappa @alesansoni Assolutamente sì. E per svariati motivi, l’ #Ucraina NON dovrebbe MAI entrare nella UE (… - LuigiDott23 : @Palazzo_Chigi Ma ITALIA chi?? NOI non siamo d'accordo sull'ingresso. L'Ucraina non è uno stato democratico. Sicura… -