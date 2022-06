Ucraina, ultime notizie. Missile Sarmat operativo entro l’anno. Colloqui Mosca-Kiev sul grano a Istanbul (Di martedì 21 giugno 2022) Il super Missile, testato ad aprile, sarebbe capace di «penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura». In Italia la crisi Ucraina tiene sotto scacco la maggioranza Draghi. Il governo cerca un’intesa trasversale su uno dei nodi più delicati, l’invio di armi a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky parlerà in video-conferenza alla Nato, mentre cresce il totale di cittadini ucraini detenuti nelle carceri russe: le autorità di Kiev ne contano almeno 1.500 Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 giugno 2022) Il super, testato ad aprile, sarebbe capace di «penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura». In Italia la crisitiene sotto scacco la maggioranza Draghi. Il governo cerca un’intesa trasversale su uno dei nodi più delicati, l’invio di armi a. Il presidente ucraino Zelensky parlerà in video-conferenza alla Nato, mentre cresce il totale di cittadini ucraini detenuti nelle carceri russe: le autorità dine contano almeno 1.500

