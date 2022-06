Ucraina: risoluzione Sinistra italiana, ‘offensiva diplomatica, basta invio armi’ (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) – Il Parlamento impegna il governo “a lavorare nell’ambito del Consiglio Europeo per una forte iniziativa diplomatica dell’Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l’avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale e ad investire quindi su un nuovo protagonismo dell’Unione Europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica”. E’ quanto si legge nella risoluzione di Sinistra italiana in vista del passaggio alle Camere del premier Draghi. Tra le altre cose, il documento chiede di “informare tempestivamente il Parlamento sui dettagli e gli sviluppi del ‘piano italiano per la pace’ e a ridefinirlo secondo le linee di indirizzo ricevute” e “sospendere la fornitura di equipaggiamento militare letale, concentrando tali risorse sull’assistenza umanitaria, e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) – Il Parlamento impegna il governo “a lavorare nell’ambito del Consiglio Europeo per una forte iniziativadell’Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l’avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale e ad investire quindi su un nuovo protagonismo dell’Unione Europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica”. E’ quanto si legge nelladiin vista del passaggio alle Camere del premier Draghi. Tra le altre cose, il documento chiede di “informare tempestivamente il Parlamento sui dettagli e gli sviluppi del ‘piano italiano per la pace’ e a ridefinirlo secondo le linee di indirizzo ricevute” e “sospendere la fornitura di equipaggiamento militare letale, concentrando tali risorse sull’assistenza umanitaria, e ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : Il 21 la linea di Draghi in Parlamento sarà quella della Ue e della NATO. È di vitale importanza che la maggioranza… - Agenzia_Ansa : Al via in uno dei palazzi che ospitano gli uffici del Senato la riunione tra governo e maggioranza sulla risoluzion… - sole24ore : Ucraina, vertice di maggioranza al Senato per la risoluzione da votare in Aula. Ecco gli arrivi - Il Sole 24 ORE… - Agenzia_Ansa : È in corso su zoom una riunione del Consiglio nazionale del M5s, convocata d'urgenza per affrontare gli ultimi nodi… - Dardano47 : RT @ilmanifesto: MOZIONE D’ORDINE #ilmanifesto #laprima Scontro sulla risoluzione. Il governo non accetta l’impegno a passare in parlamen… -