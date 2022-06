Ucraina, Peskov: “Non escludo condanna a morte per 2 americani catturati” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dice di non “poter escludere” che i due americani catturati in Ucraina dalle forze russe possano rischiare la pena di morte. “Queste sono decisioni della corte – ha detto rispondendo ad una domanda durante il briefing – non le commentiamo e non abbiamo il diritto di intervenire”. Peskov ha sottolineato di non sapere dove siano detenuti i due cittadini americani e chi li giudicherà. Alexander John-Robert Drueke, 39enne di Tuscaloosa, Alabama, e Andy Tai Ngoc Huynh, 27enne, di Hartselle, sempre dell’Alabama, sono risultati dispersi lo scorso 9 giugno durante una battaglia a nord di Kharkiv. Lo scorso 17 giugno sono stati intervistati da Rt i in un centro di detenzione dove sono rinchiusi. Secondo una fonte dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry, dice di non “poter escludere” che i dueindalle forze russe possano rischiare la pena di. “Queste sono decisioni della corte – ha detto rispondendo ad una domanda durante il briefing – non le commentiamo e non abbiamo il diritto di intervenire”.ha sottolineato di non sapere dove siano detenuti i due cittadinie chi li giudicherà. Alexander John-Robert Drueke, 39enne di Tuscaloosa, Alabama, e Andy Tai Ngoc Huynh, 27enne, di Hartselle, sempre dell’Alabama, sono risultati dispersi lo scorso 9 giugno durante una battaglia a nord di Kharkiv. Lo scorso 17 giugno sono stati intervistati da Rt i in un centro di detenzione dove sono rinchiusi. Secondo una fonte dei ...

