Ucraina, Mario Draghi: «Il governo intende sostenere Kiev come il parlamento ci ha dato mandato di fare» (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del consiglio Mario Draghi fa poche mediazioni nel discorso al Senato di oggi pomeriggio tenuto in vista del Consiglio europeo del 23 giugno. Il documento che il Movimento cinque stelle ha chiesto a gran voce per vincolare il governo al controllo parlamentare, in particolare sulla guerra in Ucraina, non è ancora stato presentato, lo sarà solo dopo il discorso del premier. Ad assistere al discorso in aula c'è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Fin dall'inizio del suo intervento, il premier spiega che la posizione dell'Italia non cambia: «Ci avviciniamo al quarto mese dell'invasione dell'Ucraina, Mosca sta tentando di espandere il controllo sul territorio e rafforzare la propria posizione, il bilancio di caduti si aggrava». Parla dei bombardamenti in corso, del numero dei caduti ...

