Ucraina, la Russia convoca l'ambasciatore italiano a Mosca (Di martedì 21 giugno 2022) Peggiorano i rapporti fra Italia e Russia a causa della guerra in Ucraina. Il ministero degli Esteri di Mosca ha convocato l'ambasciatore italiano, Giorgio Starace. Non è un buon segno: può preludere a un ammonimento se non all'espulsione di diplomatici italiani. Il ministero russo non ha reso note le ragioni della convocazione dell'ambasciatore Starace. Ma ciò avviene oltre un mese dopo l'espulsione di 24 diplomatici italiani per rappresaglia all'espulsione di 30 diplomatici dell'ambasciata russa a Roma. La guerra in Ucraina è ormai giunta al suo 118° giorno. A Kherson, nel Sud, gli occupanti filorussi promuoveranno un referendum per l'annessione a Mosca. Dovrebbe svolgersi in autunno. Kiev aggiorna intanto il numero ...

