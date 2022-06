Ucraina: Iv, 'da M5S teatrino ad uso interno, accordo dopo 24 ore' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Nessuno ha mai pensato che i grillini facessero sul serio con la risoluzione di maggioranza e la fiction che abbiamo visto nelle ultime 24 ore lo ha dimostrato: una discussione girata a vuoto sul nulla come alibi per nascondere una realtà molto più concreta". Così la senatrice di Italia Viva Laura Garavini, vice presidente della commissione Esteri a palazzo Madama. "E' talmente evidente che è stato tutto un teatrino interno al M5S alle prese con le divisioni e che la guerra è più una questione di poltrone del prossimo anno che di trincee e di armi di questi giorni. Bene essere giunti a un accordo di maggioranza, sarebbe stato incredibile il contrario, a Draghi va detto soltanto di andare avanti nella sua azione , alla ricerca della pace dalla parte giusta del conflitto . Siamo orgogliosi di aver sostenuto ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Nessuno ha mai pensato che i grillini facessero sul serio con la risoluzione di maggioranza e la fiction che abbiamo visto nelle ultime 24 ore lo ha dimostrato: una discussione girata a vuoto sul nulla come alibi per nascondere una realtà molto più concreta". Così la senatrice di Italia Viva Laura Garavini, vice presidente della commissione Esteri a palazzo Madama. "E' talmente evidente che è stato tutto unal M5S alle prese con le divisioni e che la guerra è più una questione di poltrone del prossimo anno che di trincee e di armi di questi giorni. Bene essere giunti a undi maggioranza, sarebbe stato incredibile il contrario, a Draghi va detto soltanto di andare avanti nella sua azione , alla ricerca della pace dalla parte giusta del conflitto . Siamo orgogliosi di aver sostenuto ...

