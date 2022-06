Ucraina: intelligence Gb, 'ampiamente neutralizzata capacità russa controllo mare' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - La difesa costiera dell'Ucraina ha ampiamente neutralizzato la capacità della Russia di stabilire il controllo in mare, secondo il ministero della Difesa britannico. "La distruzione della nave russa, il rimorchiatore Vasily Bekh, dimostra le difficoltà che la Russia deve affrontare nel cercare di sostenere le forze che occupano Snake Island. La difesa costiera Ucraina ha ampiamente neutralizzato la capacità della Russia di stabilire il controllo in mare e concentrare le sue forze navali nella parte nord-occidentale del Mar Nero", scrive l'intelligence su Twitter, aggiungendo di ritenere che "ciò abbia minato la fattibilità del piano di invasione russo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - La difesa costiera dell'haneutralizzato ladella Russia di stabilire ilin, secondo il ministero della Difesa britannico. "La distruzione della nave, il rimorchiatore Vasily Bekh, dimostra le difficoltà che la Russia deve affrontare nel cercare di sostenere le forze che occupano Snake Island. La difesa costierahaneutralizzato ladella Russia di stabilire iline concentrare le sue forze navali nella parte nord-occidentale del Mar Nero", scrive l'su Twitter, aggiungendo di ritenere che "ciò abbia minato la fattibilità del piano di invasione russo ...

