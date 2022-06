Ucraina in diretta, Mosca minaccia la Lituania: conseguenze serie. Convocato l'ambasciatore italiano in Russia (Di martedì 21 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta live oggi 21 giugno, 118° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Vladimir Putin. Per l'Italia è il... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 giugno 2022) Guerra in, le notizie inlive oggi 21 giugno, 118° giorno dall'invasione voluta dalladi Vladimir Putin. Per l'Italia è il...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'Aula del Senato per le comunicazioni in vista del prossimo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev ha creato due corridoi terrestri attraverso la Polonia e la Romania per esportare grano ed evitare u… - francescade54 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, Draghi in Senato riferisce sull’invio di armi: la diretta - robymark1 : RT @valy_s: È chiaro che la mossa della #Lituania (che non viene certo da una loro iniziativa).. è un tentativo di creare un “incidente” ch… - calvi1956 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'Aula del Senato per le comunicazioni in vista del prossimo Consig… -