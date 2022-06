Ucraina, il videomessaggio notturno di Zelensky: “Russia molto nervosa e preoccupata per la nostra attività” (Di martedì 21 giugno 2022) “La Russia è molto nervosa e preoccupata per la nostra attività. Ancora bombardamenti su Kharkiv e Odessa e di nuovo tentativi di brutali azioni offensive nel Donbass. Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che la Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio, registrato in notturna. “Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. La situazione più difficile è in questa regione, dove ci sono le battaglie più dure e feroci. Ma ci sono le nostre donne e i nostri uomini forti – continua – Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Siamo grati all’esercito e ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) “Laper la. Ancora bombardamenti su Kharkiv e Odessa e di nuovo tentativi di brutali azioni offensive nel Donbass. Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che laè un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia”. Così il presidente ucraino Volodymyrnel suo consueto, registrato in notturna. “Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. La situazione più difficile è in questa regione, dove ci sono le battaglie più dure e feroci. Ma ci sono le nostre donne e i nostri uomini forti – continua – Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Siamo grati all’esercito e ai ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Non daremo via il sud a nessuno'. Videomessaggio del presidente ucraino al rientro dal fronte,… - ilfattovideo : Ucraina, il videomessaggio notturno di Zelensky: “Russia molto nervosa e preoccupata per la nostra attività” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky: 'Non daremo via il sud a nessuno'. Videomessaggio del presidente ucraino al rientro dal fronte, dopo… - MarkAJChaplain : Il Sismografo: UcrainaVideomessaggio di Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo e Padre della Chiesa greco-cattol… - MarkAJChaplain : Il Sismografo: UcrainaVideomessaggio di Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo e Padre della Chiesa greco-cattol… -