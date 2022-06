Ucraina, Draghi “L'Italia continuerà a sostenere Kiev” (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell'aula del Senato, in merito alle comunicazioni in vista del consiglio europeo del 23-24 giugno. “Il governo Italiano intende continuare a sostenere l'Ucraina così come questo parlamento ci ha dato mandato di fare – ha aggiunto -. Il nostro sostegno a favore di Kiev è anche un impegno alla ricostruzione del paese”.“Oggi spetta a tutti noi aiutare l'Ucraina a rinascere. A Kiev ho ribadito che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue, non tutti gli Stati membri la vogliono – ha sottolineato Draghi -. L'allargamento dell'Ue ha dato pace e stabilità”.“La strategia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nell'aula del Senato, in merito alle comunicazioni in vista del consiglio europeo del 23-24 giugno. “Il governono intende continuare al'così come questo parlamento ci ha dato mandato di fare – ha aggiunto -. Il nostro sostegno a favore diè anche un impegno alla ricostruzione del paese”.“Oggi spetta a tutti noi aiutare l'a rinascere. Aho ribadito che l'vuole l'nell'Ue, non tutti gli Stati membri la vogliono – ha sottolineato-. L'allargamento dell'Ue ha dato pace e stabilità”.“La strategia ...

