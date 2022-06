Ucraina, Draghi al Senato: “Avanti col sostegno a Kiev, come da mandato del Parlamento” (Di martedì 21 giugno 2022) “Il governo italiano intende continuare a sostenere l’Ucraina, così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso delle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, che affronterà – ha ricordato – “la ripresa della guerra in Ucraina e il sostegno europeo a Kiev, gli aiuti alimentari, securitari e le ricadute energetiche del conflitto”. Draghi ha citato la propria visita a Kiev insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron: “Siamo andati a Kiev per testimoniare di persona che i nostri Paesi e l’Unione sono determinati ad aiutare un popolo europeo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) “Il governo italiano intende continuare a sostenere l’, cosìquestoci ha datodi fare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso delle sue comunicazioni alin vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, che affronterà – ha ricordato – “la ripresa della guerra ine ileuropeo a, gli aiuti alimentari, securitari e le ricadute energetiche del conflitto”.ha citato la propria visita ainsieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron: “Siamo andati aper testimoniare di persona che i nostri Paesi e l’Unione sono determinati ad aiutare un popolo europeo ...

