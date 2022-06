Ucraina: Di Maio, 'ha difeso l'Europa con coraggio e sacrificio' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "L'Ucraina con la sua resistenza ha difeso l'avanzata russa proprio alle porte dell'Europa, dell'Italia. L'Ucraina ha difeso l'Europa, con coraggio e sacrificio". Le cronache dal fronte "possono sembrare lontane migliaia di chilometri, ma che invece ci riguardano da vicino". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "L'con la sua resistenza hal'avanzata russa proprio alle porte dell', dell'Italia. L'hal', con". Le cronache dal fronte "possono sembrare lontane migliaia di chilometri, ma che invece ci riguardano da vicino". Così Luigi Diin conferenza stampa.

